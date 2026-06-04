Специалист назвал основную причину апатии в пожилом возрасте

Тревожным сигналом является ситуация, когда апатия длится неделями. Фото: Shutterstock.

Пожилые люди нередко теряют интерес к привычным делам после выхода на пенсию или из-за одиночества. Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев рассказал, что апатия в старшем возрасте – это не проявление лени или плохого характера. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Не тащите его силой на «развлекаловку». Вы только хуже сделаете. Спокойно спросите: «Мама, папа, дедушка, чем я могу тебе помочь?». Даже если ответ «Ничем». Вы проявили уважение. Это уже начало. Помните, принуждение и фразы «возьми себя в руки» – это путь в никуда», – посоветовал Крастелев.

По словам эксперта, апатия – это потеря смысла и привычного уклада. Полезно вспоминать вместе прежние увлечения, просить совета, доверять важные семейные дела и чаще собираться всей семьей. Это помогает человеку снова почувствовать свою значимость и востребованность.

Крастелев подчеркнул, что тревожным сигналом является ситуация, когда апатия длится неделями, человек замыкается в себе и перестает выходить из дома. В таком случае стоит обратиться к специалисту. Также пожилым людям могут помочь клубы по интересам, программы активного долголетия, занятия спортом, творчеством и общение со сверстниками.

Ранее в России обсуждали создание нового негосударственного пенсионного фонда. Сейчас разрабатывается законопроект об его организации.