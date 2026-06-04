Накопительная часть пенсии формируется из трех источников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ИЗ 1000 ОСТАЛОСЬ 32

В России может появиться новый негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в среду в Совете Федерации. Сейчас разрабатывается законопроект о его создании. Контрольный пакет в нем будет принадлежать государственным организациям. Уже наметились две структуры, которые будут наверняка в нем участвовать — это госкорпорация ВЭБ.РФ и банк ВТБ (почти 75% принадлежит государству).

Еще один важный момент — это будет объединенный фонд, то есть он включит в себя действующие сейчас негосударственные пенсионные фонды. Все ли фонды туда войдут, и будет ли вхождение добровольным — пока вопрос.

- Конечно, слияние должно быть добровольным, - сказал KP.RU основатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. - На сегодня эффективность НПФ не очень высока. Возможно, такое укрупнение даст более высокий результат.

Укрупнение, слияние, ликвидация и самоликвидация — все это на рынке НПФ шло очень активно. Например, если в январе 1995 года в стране было около тысячи таких фондов, то теперь их только 32.

В России хотят создать новый негосударственный пенсионный фонд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ЭТО ДАСТ ПРОСТЫМ ПЕНСИОНЕРАМ

Вопрос, что даст новый фонд простым россиянам.

- Это еще один шаг в создании накопительного пенсионного фонда в масштабах страны, - сказал Рязанский. - Вообще накопительная система доказала свое право на жизнь, как источник дополнительного пенсионного обеспечения. Это работает. Всегда ли эффективно — это отдельный разговор. И вопрос не только в прибыльности для отдельного пенсионера, но и в эффективном использования всех средств, находящихся в независимых пенсионных фондах, для экономики страны — вот в этом, на мой взгляд, и кроется причина решения о создании объединенного негосударственного пенсионного фонда.

По словам эксперта, накопительная часть формируется из трех источников: первый - в виде добровольных вкладов от самого работника, второй — софинансирование от государства (эти два источника положены в основу популярной программы долгосрочных сбережений, ПДС) и третий — от предприятий.

- Работодатели пока слабо в этом участвуют, нет механизма их привлечения, надо как-то заинтересовать, чтобы они софинансировали накопления на будущую пенсию своего работника, - говорит Рязанский.

И тогда, на взгляд эксперта, система приема на работу может выглядеть примерно так. Устраивается человек — ему говорят: зарплата 100 тысяч, плюс 10 тысяч в месяц будем перечислять тебе на счет в НПФ. И сумма эта будет зависеть от стажа работника на этом предприятии — таким образом, можно будет закрепить работника на конкретном предприятии.

ОПЕРАЦИЯ АВТОКОНВЕРТАЦИЯ

Еще один момент. По словам Шувалова, в новом фонде решится участь так называемых «молчунов» — тех, кто не выбрал, в каком НПФ будет храниться их накопительная часть пенсии. По умолчанию их пенсионные накопления находятся в Социальном фонде России. Предполагается, что после создания нового объединенного фонда их средства автоматически перейдут туда в рамках программы долгосрочных сбережений. Этот процесс уже получил название: автоконвертация. Разберемся, это в плюс народу или в минус?

Пока ПДС показывает более высокую доходность, чем например, депозит. К тому же, ПДС предполагает и перечисление государственных денег на счет каждого участника программы — размер зависит от зарплаты вкладчика. В любом случае, если будет массовый перевод «молчунов» в новый фонд и включение их в ПДС, то это потребует ощутимых государственных расходов.

- Интерес государства заключается в том, что своим участием оно гарантирует, что этому фонду можно доверять, - пояснил логику Рязанский. - Кроме того, государство получит возможность воспользоваться средствами, которые в течение трудовой жизни накапливаются у человека и сейчас лежат в каком-то другом фонде, у которого своя инвестиционная стратегия. А так государство само сможет выходить с этими деньгами на рынок инвестиций, а не занимать для этих целей деньги у частного фонда.

Помимо выгоды самого механизма ПДС по сравнению с депозитом или вкладом в НПФ, стоит обратить внимание и на высокую доходность накопительных пенсий, лежащих в Соцфонде — этими деньгами управляет ВЭБ.РФ.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ ПОШЛИ В РОСТ

Между тем накопительные пенсии показали существенный рост. Так, Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%, сообщил СФР. Доходы от инвестирования пенсионных накоплений более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%), сообщается на сайте Соцфонда. Перерасчет будет проведен в беззаявительном режиме с 1 августа и коснется выплат около 136 тыс. человек.

Повышение также затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования. Таким пенсионерам средства будут увеличены еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, – на 19,3%. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тыс. человек.

Абсолютное большинство россиян получает выплаты накоплений вместе с пенсией по возрасту, отметили в Соцфонде. Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тыс. рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты (для добровольно формировавших накопления) – 3 тыс. рублей.

Инвестированием пенсионных накоплений клиентов Социального фонда занимается компания ВЭБ.РФ, а также 9 частных управляющих компаний. Совокупно они предлагают гражданам 13 портфелей для размещения средств.

- Это именно инвестиционная стратегия ВЭБ.РФ привела к тому, что накопительные пенсии в Соцфонде дали 17,3% годовых — очень приличный результат, причем ВЭБ придерживался консервативной стратегии, - отметили KP.RU в Соцфонде.

А доходность ПДС за 2025 год составила в среднем 19%. Так что сочетание ВЭБ.РФ с ПДС показывает хороший результат. Для сравнения: пенсионные накопления в НПФ дали, по оценкам Центробанка, всего 14% годовых.

ВЭБ.РФ на сегодняшний день управляет средствами свыше 36 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых «молчунов».

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