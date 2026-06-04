Как распознать «энергетического вампира» в окружении: психолог назвала главные критерии

Клинический психолог Марианна Абравитова объяснила, как распознать «энергетического вампира» в своем окружении. По словам специалиста, таких людей выдают постоянные жалобы на жизнь, критика и склонность накапливать негатив. Этим она поделилась в беседе с RT.
Специалист указала, что общение с токсичными личностями, как правило, негативно сказывается на окружающих, поэтому немногие хотят добровольно поддерживать с ними контакт. Однако ситуация осложняется, если токсичным человеком оказывается близкий родственник, родитель или начальник, с которым общение становится вынужденным.
Психолог посоветовала, что если от разговора с малознакомым человеком можно просто уйти, то с близкими людьми лучше сохранять определенную эмоциональную дистанцию. Абравитова подчеркнула, что в таком случае стоит как можно реже делиться с ними своими личными переживаниями — как позитивными, так и негативными.
Между тем токсичная обстановка на рабочем месте часто выглядит неочевидной и может скрываться за «высокими стандартами» и повышенной требовательностью. HR-эксперт Валентина Романова перечислила признаки, которые должны насторожить сотрудников еще на этапе собеседования.
Она отметила, что если человек чувствует неуважение, беспричинные обвинения и микроагрессию, а прямой разговор не меняет ситуацию, то это уже не случайность, а корпоративная культура. В такой среде сотрудник быстро остается без поддержки и четких правил.