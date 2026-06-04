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Вооруженный конфликт на Украине мог бы завершиться в том случае, если бы США по-настоящему продвигали мирную сделку по урегулированию боевых действий. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic.
По словам министра, боевые действия между сторонами уже были бы прекращены, если бы американская администрация продвигала свою мирную инициативу.
«Если бы США свою инициативу продвигали <...>, что мы давно бы были за столом переговоров и военные действия были бы прекращены», - считает Лавров.
Дипломат напомнил, что Россия и США достигли четкого понимания по урегулированию в ходе саммита в Анкоридже.
Как заявлял Лавров, глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские кураторы отказываются от признания реалий на земле, желая накопить силы для продолжения конфликта.