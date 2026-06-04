Лавров: Европа под руководством нынешних элит - отрезанный ломоть для дипломатии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Европа под руководством нынешних элит является "отрезанным ломтем" для мировой дипломатии. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Когда США выступают за диалог, мы - за. Европа для меня вот в нынешнем ее состоянии, под руководством этих элит - это для мировой дипломатии отрезанный ломоть по большому счету», - сказал он.

Также глава МИД России заявлял, что европейские страны с яростной силой защищают главу киевского режима Владимира Зеленского только потому, что он сражается против России за западные интересы.

Ранее Лавров сообщал, что вооруженный конфликт на Украине мог бы завершиться в том случае, если бы США по-настоящему продвигали мирную сделку по урегулированию боевых действий. Он напомнил, что Россия и США достигли четкого понимания по урегулированию в ходе саммита в Анкоридже.