Стало известно, когда могут завершиться поиски пропавшей семьи Усольцевых: знакомый сделал неутешительное предположение Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Исчезнувшая в тайге семья Усольцевых рискует остаться ненайденной навсегда, если следователи не сменят тактику и не проверят всех, кто мог быть причастен к преступлению. Такую информацию предоставил в разговоре с aif.ru знакомый семьи, исследователь Валентин Дегтерёв.

Валентин Дегтерёв почти не сомневается, что тела пропавших или их личные вещи обнаружить не удастся. По его словам, если следы когда-то и были, то за прошедшее время их могли уничтожить дикие звери или сама погода. Исследователь также допустил, что злоумышленники сознательно избавились от улик ещё до начала поисковой операции.

Знакомый семьи полагает, что преступление могли совершить люди, связанные с поселком Кутурчин, и они могут до сих пор находиться там. Он уверен, что активные поиски продлятся только до первых осенних заморозков. Как только выпадет снег, работы прекратят, и дело Усольцевых навсегда останется нераскрытым.

Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года в Красноярском крае. Они отправились на семейную прогулку к горе неподалеку от поселка Кутурчин, но домой так и не вернулись, а их автомобиль остался стоять на окраине. Поиски Усольцевых должны возобновиться уже в ближайшее время.