Мошенники активизировались перед Днём России: как не попасться на новую схему Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня России эксперты выявили новую уловку аферистов, которые пытаются нажиться на праздничных настроениях граждан. Злоумышленники массово рассылают поддельные уведомления о якобы положенных государственных выплатах. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал в беседе с NEWS.ru.

Как пояснил эксперт, жертве приходит сообщение с предложением получить деньги от государства в честь торжества. В тексте такого письма всегда содержится ссылка на сайт, который визуально копирует портал «Госуслуги» или выдуманный «Единый центр выплат». Мошенники используют позитивный настрой людей, чтобы выведать личные данные и украсть средства.

Щербаченко предупредил, что для получения фальшивой «помощи» сайт попросит ввести реквизиты банковской карты, а также логин и пароль от личного кабинета. Аферисты часто прикрываются именами реальных ведомств, выдавая себя за сотрудников МВД, ФСБ, Минцифры или Социального фонда России. Настоящие представители этих структур никогда не рассылают подобных сообщений в мессенджерах.

Специалист настоятельно советует игнорировать такие письма и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам. Нельзя вводить личные данные на незнакомых ресурсах и тем более переводить деньги по просьбе третьих лиц.

Параллельно на Петербургском международном экономическом форуме проблему обсудили на высоком уровне. Замглавы МВД России Андрей Храпов заявил, что утечки персональных данных граждан значительно упрощают мошенникам задачу по налаживанию контакта с жертвами.