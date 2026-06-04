Лавров напомнил позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине

Лавров заявил, что позиция России после саммита на Аляске осталась неизменной Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская позиция по урегулированию конфликта на Украине по итогам саммита на Аляске осталась той же. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наша позиция, которую мы закрепили по американскому предложению в Анкоридже остается неизменной. Главное, чтобы эта позиция самими авторами инициативы продвигалась ответственно», - заявил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, его удивило, что госсекретарь США Марко Рубио выступал в Конгрессе и сказал, что США не могут быть посредниками в конфликте, так как поддерживают Украину.

Ранее сайт KP.RU писал, что вооруженный конфликт на Украине мог бы завершиться, если бы США продвигали мирную сделку по урегулированию боевых действий в регионе.

По словам Лаврова, глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские кураторы отказываются от признания реалий на земле, желая накопить силы для продолжения конфликта.