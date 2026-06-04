Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире4 июня 2026 16:21

Лавров напомнил позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине

Лавров заявил, что позиция России после саммита на Аляске осталась неизменной
Вениамин ЗАХАРОВ
Лавров заявил, что позиция России после саммита на Аляске осталась неизменной

Лавров заявил, что позиция России после саммита на Аляске осталась неизменной

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская позиция по урегулированию конфликта на Украине по итогам саммита на Аляске осталась той же. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наша позиция, которую мы закрепили по американскому предложению в Анкоридже остается неизменной. Главное, чтобы эта позиция самими авторами инициативы продвигалась ответственно», - заявил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, его удивило, что госсекретарь США Марко Рубио выступал в Конгрессе и сказал, что США не могут быть посредниками в конфликте, так как поддерживают Украину.

Ранее сайт KP.RU писал, что вооруженный конфликт на Украине мог бы завершиться, если бы США продвигали мирную сделку по урегулированию боевых действий в регионе.

По словам Лаврова, глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские кураторы отказываются от признания реалий на земле, желая накопить силы для продолжения конфликта.