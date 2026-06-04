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НовостиПолитика4 июня 2026 17:02

Путин поблагодарил Таджикистан за снежных барсов

Владимир Путин заявил, что подаренные России барсы — самые крупные в мире
Людмила МИТРОХИНА
Путин поблагодарил Таджикистан за снежных барсов

Путин поблагодарил Таджикистан за снежных барсов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ встречается с иностранными главами СМИ. В начале своего выступления он поблагодарил Таджикистан за подарок — снежных барсов.

«Что касается тигров, это естественное дело. Мы думаем о восстановлении экологии, природы, фауны. Из Таджикистана передавали снежных барсов, мы благодарны. Мы много сделали для того, чтобы сохранить популяцию дальневосточных тигров. Это самые крупные тигры в мире», — резюмировал глава государства.

До этого Путин описывал отношения России и Таджикистана. Президент РФ говорил, что страны имеют схожие интересы.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трасляцию выступления главы государства на ПМЭФ. Встреча вызывает огромный ажиотаж среди мировых СМИ, ведь им выпала возможность напрямую задать вопросы президенту России.