Путин назвал Китай и Россию естественными партнерами Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не совершала резкого «разворота в Азию», вопреки частым заявлениям западных экспертов. По его словам, Россия и Китай являются естественными партнерами, а основа их отношений вырабатывалась веками из-за огромной общей границы.

«Договор, который лежит в основе нашего взаимодействия, который является базой для достижения результатов, он впечатляет. По разным статистикам, торговый оборот - под 250 млрд. Но когда это началось? У нас огромная общая граница. Ни вчера, ни сегодня, ни 5 лет назад, а столетиями вырабатывались принципы отношений», — уточнил Путин, говоря об отношениях с Китаем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Владимир Путин также затрагивал тему международного сотрудничества. Президент подтвердил, что Россия и Китай открыты для диалога со всеми мировыми партнерами.

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