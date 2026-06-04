Американцы продолжают вкладываться в оборонку Украины: Медведев сделал заявление об ответе России

Дмитрий Медведев. фото: Сергей Булкин/ТАСС

России придется ответить на упорное желание американцев продолжать вкладывать деньги в оборонную отрасль Украины. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Такое заявление он сделал во время посещения одного из оборонных предприятий в Челябинске.

Поводом для высказывания послужило недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США «не являются нейтральной стороной в конфликте с Украиной».

«Госсекретарь Соединенных Штатов Америки сказал: «Вы все должны понимать, мы помогаем не России, а мы помогаем Украине. Мы вводим санкции не в отношении Украины, а в отношении России». Это значит, что они и дальше будут вкладывать деньги в оборонный комплекс наших противников, и решение об этом будет обсуждаться в ближайшее время и в американских органах власти. Даже в американских органах власти», - сказал Медведев.

Медведев отметил, что предприятиям ОПК России придется делать все возможное, чтобы дать достойный ответ на вложения западных денег в украинскую «оборонку». Он призвал обязательно держать в поле зрения все процессы, связанные с закупками и ценами на продукцию ОПК.

Как писал KP.RU, ранее Медведев назвал истинную причину готовности Запада платить за обнаглевший Киев. Он пояснил, что западные лидеры делают это в ущерб интересам собственных стран из глубинной ненависти к России