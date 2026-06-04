Путин: У России с Индией особо привилегированное стратегическое партнёрство Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2026, дал четкую характеристику отношениям с Индией. По словам главы государства, у Москвы и Нью-Дели выстроилось особо привилегированное стратегическое партнерство.

«Мы уверены, что мы в ближайшие годы выйдем на 100 млрд долларов торгового оборота, сейчас он где-то около 60 млрд. Но у нас есть все предпосылки для того, чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей», - пояснил президент.

Путин добавил, что ожидает совместных проектов с Индией в сфере мирного атома.

KP.RU ведет стенограмму ответов президента и его выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня 2026 года. Все важные и интересные заявления и комментарии в одном материале, который пополняется по ходу мероприятия.

Также на сайте KP.RU доступна онлайн-трансляция.

KP.RU следит за развитием событий