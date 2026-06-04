Путин назвал главной проблемой ВСУ катастрофическую нехватку личного состава Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что самой серьезной проблемой украинской армии на сегодняшний день является катастрофическая нехватка солдат.

«Контролировать весь донбасский регион и заключить сделку - это одно другому не противоречит. Вы ссылались на заявление господина Рубио. И ясно, что внутриполитическая ситуация в США непростая. Кто-то его поддерживает, кто-то атакует», — уточнил глава государства.

Путин рассказал о неудачах ВСУ и победах российской армии Владимир Путин рассказал о масштабе дезертирства в украинской армии. По мнению политика, причиной этому стала принудительная мобилизация

Российский лидер отметил, что, хотя внутри политической системы США есть споры вокруг заявлений госсекретаря Марко Рубио, его гораздо больше интересует реальная картина на линии боевых действий. Путин подчеркнул, что российские подразделения продолжают наступление по всей протяженности боевого соприкосновения. За последнее время общая численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек.

Президент уточнил, что ежемесячные потери ВСУ составляют порядка 40 тысяч бойцов. При этом принудительная мобилизация дает лишь 15-16 тысяч новобранцев в месяц. Еще около 14 тысяч раненых возвращаются в строй из госпиталей. В результате каждый месяц украинская армия теряет не менее десяти тысяч боевиков.

Ранее Владимир Путин уже говорил, что Москва понимает, чем завершится специальная военная операция, однако делать преждевременных заявлений не будет.

Онлайн-трансляция