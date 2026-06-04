Путин: Украина контролирует меньше 15% ДНР Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на ПМЭФ, рассказал, что Украина сейчас контролирует меньше 15% ДНР.

«В настоящий момент российская армия взяла полностью ЛНР. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала 25%, сейчас уже меньше 15%», — резюмировал глава государства.

Путин рассказал о неудачах ВСУ и победах российской армии Владимир Путин рассказал о масштабе дезертирства в украинской армии. По мнению политика, причиной этому стала принудительная мобилизация

Напомним, для России вопрос полного освобождения Донбасса от ВСУ является ключевым. Причем главарь киевского режима Владимир Зеленский это знает. В Кремле не раз заявляли, что СВО может закончится хоть завтра, если нелегитимный президент Украины отдаст приказ ВСУ выйти из Донбасса.

Напомним, KP.RU ведет прямую трансляцию встречи Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств.