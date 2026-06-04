Путин: Армия России взяла под контроль около 2 тысяч кв. км за последнее время Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ за последнее время заняли порядка двух тысяч квадратных километров территорий, находившихся под контролем киевских боевиков. В частности, Луганская Народная Республика на 100% находится под контролем российской армии.

«Только вот за последнее время не буду называть количество населенных пунктов, примерно 2 тысячи кв.км российская армия поставила под свой контроль. В настоящий момент российская армия взяла полностью ЛНР. 100%», - заявил Путин.

При этом в ДНР освобождено уже 85% территорий и 80% Запорожской области. По словам Путина, этот процесс продолжается 24/7, без передышек для противника.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ проводит встречу с руководителями мировых информагентств. KP.RU ведет прямую трансляцию.

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