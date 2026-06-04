Путин: нет места в зоне СВО, где бы не было наступления ВС России Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе на встрече с руководителями мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что российские подразделения продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.

"Нет места, где бы не было наступления ВС РФ на СВО", - подчеркнул глава государства.

Путин рассказал о неудачах ВСУ и победах российской армии Владимир Путин рассказал о масштабе дезертирства в украинской армии. По мнению политика, причиной этому стала принудительная мобилизация

Он отметил, что РФ полностью контролирует ЛНР и освободила свыше 85% территории ДНР и 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме, подчеркнул президент.

Ранее российский лидер заявил, что ситуация на передовой позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Президент отметил, что российские войска ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям в рамках специальной военной операции.

KP.RU ведет прямую трансляцию встречи Владимира Путина с руководителями информационных агентств.