Путин: Шредер не мой друг, он государственный деятель ФРГ с собственной позицией

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Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, ответил на вопрос немецкого журналиста о Герхарде Шредере. Глава российского государства отметил, что Шредер не его друг, а политических деятель.

«Я с удивлением увидел реакцию на то, что рассказал о господине Шредере. Началась такая бурная дискуссия. Шредер — не друг Путина, он — немецкий государственный деятель, у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать», — резюмировал Путин в разговоре с прессой.

Ранее KP.RU сообщил, что бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера заметили в Москве. Не исключено, что бывший немецкий политик примет участие в ПМЭФ. В Кремле положительно оценили визит Шредера.

Читайте онлайн-трансляцию встречи Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств, которую ведет KP.RU. Встреча проходит в рамках ПМЭФ.