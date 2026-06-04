Путин: не злобная Россия перестала поставлять газ, а Европа отказалась покупать Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что именно европейские страны отказались от покупки российского газа, а не Москва якобы «злобно» прекратила поставки. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на ПМЭФ.

«Я с удивлением услышал, как злобная Россия перестала поставлять в Европу энергию. Это Европа отказалась! Мы не отказывались ни от чего. Если кто-то считает целесообразным возразить — пожалуйста», — уточнил президент.

Путин добавил, что такие важные вопросы можно обсуждать спокойно на уровне министерств иностранных дел или спецслужб. По его мнению, доверять ведение диалога следует только профессионалам, которым доверяют обе стороны.

Ранее президент допустил мысль, что сейчас России может быть даже выгоднее уйти с европейского рынка. Комментируя готовящиеся Евросоюзом ограничения на покупку газа, включая сжиженный, Путин заявил, что на месте Европы открываются другие перспективные рынки.

Напомним, KP.RU ведет прямую трансляцию встречи Владимира Путина с главами мировых информагентств. Мероприятие проходит в рамках ПМЭФ.