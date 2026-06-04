Путин напомнил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой

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Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, высказался об отношениях России и Европы на данный момент. Глава государства заявил, что Москва не отказывалась от диалога с Брюсселем, однако как такового разговора нет из-за действий ЕС.

«Мы никогда не отказывались от представителей ЕС. В качестве посредников по Украине — есть проблемы. Трудно с этим не согласиться. Хотят приехать? Пускай приезжают», — резюмировал Путин в дискуссии с прессой.

Ранее президент России отметил, что РФ хочет и дальше развивать отношения с Европой, но надеется на конструктивный диалог. Кроме того, Москва против того, чтобы ЕС превращался в военный блок.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию встречи Владимира Путина с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ.