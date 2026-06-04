Путин заявил, что Брюссель и Берлин запретили брать российский газ Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что немецкие партнеры России готовы приобретать газ, но есть указание Брюсселя и Берлина не делать этого.

Глава государства отметил, что можно поставлять 25 млрд кубометров газа, а при увеличении объема - 28 миллиардов кубометров. Хоть завтра, добавил он.

"Нужно знать, брать будут или нет. Иначе мы будем размещать на других рынках. Контракт - действующий! Немецкий партнер его не исполняет, потому что есть указание из Брюсселя и Берлина не брать", - подчеркнул российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа будут прекращены с 30 сентября того же года.