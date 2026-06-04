Путин: Решение у палестинского конфликта только одно Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что у палестинской проблемы есть лишь одно решение — создание независимого палестинского государства. Об этом российский лидер рассказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), указав, что президент Египта вносит огромный вклад в решение этого вопроса.

«Он в постоянном контакте, мы слышим друг друга, слушаем, учитываем позицию друг друга. Хочу поблагодарить президента Сиси за развитие отношений с Россией», — уточнил российский лидер.

Ранее стало известно о еще одном важном решении Москвы. Россия готова направить один миллиард долларов в формирующийся «Совет мира». Эти средства пойдут на оказание поддержки палестинскому народу.

Такое заявление президент Владимир Путин сделал во время переговоров в Кремле с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Финансовая помощь должна способствовать мирному урегулированию затяжного конфликта.

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