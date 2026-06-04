Путин: сделка с Киевом и контроль РФ над Донбассом не исключают друг друга

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Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, рассказал об украинском конфликте. Он отметил, что контроль над Донбассом и сделка с Киевом — эти вещи не противоречат друг другу.

«Контролировать весь донбасский регион и заключить сделку — это одно другому не противоречит. Вы ссылались на заявление господина Рубио. И ясно, что внутриполитическая ситуация в США непростая. Кто-то его поддерживает, кто-то атакует. Что госсекретарь говорит по вопросу внутри страны, но нас интересует реальная ситуация на этом направлении», — резюмировал президент России.

Также Путин напомнил, что Россия была готова пойти на компромиссы относительно Украины. Он также озвучивал президенту США Дональду Трампу, в чем они заключаются. Также Путин подчеркнул, что Трамп дейтсвительно старается добиться мирного урегулирования на Украине. Американский лидер, по словам президента РФ, основывает свои предложения на основе мирных договоренностей.

Напомним, «Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на ПМЭФ.