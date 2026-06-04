Путин: предложения Трампа по Украине могут быть в основе мирных договоренностей Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что предложения главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут быть в основе мирных договоренностей.

"Я уже говорил, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине", - сказал глава государства во время встречи с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ.

Российский лидер отметил, что некоторые вещи со стороны кажутся несложными. А когда влезаешь в проблему - много неизвестных. Кризис на Украине, прежде всего, локальный. Однако страны Европы пытаются придать ему глобальный характер. Предложения, которые были сделаны президентом Трампом, вполне могут быть положены в основу мирных договоренностей, уточнил Путин.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американский лидер и его администрация по-настоящему работают над урегулированием по Украине.