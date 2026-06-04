Путин: Власти Украины не заинтересованы в прекращении конфликта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не хочет завершения конфликта. Согласно оценкам главы государства, шайка Зеленского держится у власти только за счет боевых действий. Как только на Украине наступит мирное время - он не сможет удержать позиции и быстро окажется за бортом, а там и до трибунала недалеко.

«Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. В Киеве к этому не готовы. Потому что если мир установится, внутриполитическая борьба, обострится», - отметил Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что для мирного соглашения важно, чтобы Киев хотел урегулирования. А он его попросту боится.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления президента Путина на полях Петербургского международного экономического форума 2026 года.

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