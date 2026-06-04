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НовостиПолитика4 июня 2026 17:56

«ЕС мог бы сыграть положительную роль»: Путин - о помощи Европы по урегулированию конфликтавидео

Путин: ЕС мог бы сыграть положительную роль, убеждая Киев пойти на компромиссы
Людмила МИТРОХИНА
Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ провел встречу с главами мировых СМИ. На ней российский лидер затронул, в том числе, вопрос украинского кризиса. Глава государства уверен, что Европа могла бы оказать помощь в урегулировании процесса.

«Мы против того, чтобы ЕС превращался в военный блок. Европейские эксперты знают, сколько это стоит, и европейские аграрии знают, чем обернется открытие рынков Европы для сельхозтоваров с Украины. Да, наверное, ЕС мог бы сыграть положительную роль. Но не поставками оружия, а попытками убедить украинские власти пойти на компромиссы», — резюмировал президент России.

Путин о желании Европы принять участие в переговорах: Посредничество предполагает нейтралитет

Ранее KP.RU передал слова президента Владимира Путина о том, что Россия не отказывалась от диалога с Европой. Однако же Москва настаивает на продуктивном и справедливом диалоге.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию встречи Путина с главами мировых СМИ.