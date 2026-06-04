Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Режимы прибалтийских стран, которые сейчас активно делают агрессивные заявления о России, ждет незавидная судьба. Уже в скором будущем им придется усиленно каяться и открещиваться от недальновидных высказываний своих политиков. Об этом на полях ПМЭМ журналистам заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила известный исторический факт: после завершения Второй мировой войны вчерашние нацисты напропалую принялись заявлять на Нюнрбергском трибунале, что якобы совершенно не были в курсе военных преступлений, которые совершала Германия. В крайнем случае – уверяли, что действовали «под давлением».

«Наверное, то же самое будет и с этими самыми прибалтийскими режимами, которые потом скажут, что их Брюссель заставлял или там Байден пытал, привязывал к батарее, что они не хотели говорить, мучились, но их заставляли», - иронично сказала Захарова.

Также она отдельно отметила, что представители правящих кругов в Прибалтике получают солидные деньги от Запада за свою антироссийскую риторику.

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