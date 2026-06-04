Путин: ЕС может помочь по Украине, но на базе договоренностей в Анкоридже Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Евросоюз мог бы помочь в урегулировании конфликта на Украине, но на базе договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в прошлом году в Анкоридже на Аляске.

"Я полагаю, что ЕС мог бы помочь в поиске решения. Оно должно лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили в Анкоридже", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что украинской стороне об этом прекрасно известно. По его словам, перед Анкориджем был поставлен вопрос - готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. Российский лидер напомнил, тогда он ответил, что Москва готова к этому.

Как писал сайт KP.RU, также президент РФ указал, что киевский режим не хочет завершения конфликта. По его словам, вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. В Киеве к этому не готовы, подчеркнул Путин.