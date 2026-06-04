Путин поблагодарил Алиева за помощь в отправке гуманитарных грузов в Иран Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за содействие с гуманитарной помощью Ирану.

"Мы благодарны президенту Алиеву, что он помогал отправлять гуманитарную помощь в Иран", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что у Москвы и Баку добрые отношения. Всегда были и есть, добавил он. Также у России и Азербайджана общие интересы в сфере логистики. Торговый оборот растет и открываются дополнительные возможности взаимной поставки товаров, добавил президент.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер прокомментировал отношения РФ и Азербайджана. По его словам, отношения двух стран строятся на прочном фундаменте общего исторического и культурного наследия.