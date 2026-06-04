Путин: Мы найдем тех, кто подпишет мир с Украиной Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ. Глава государства заявил, что соглашение с Украиной стало бы документом исторического масштаба и Россия обязательно найдет тех, кто подпишет соглашение. Но также Путин отметил важность того, чтобы все люди, кто подписывает документ, были легитимны.

«Мы найдем тех, кто согласится подписать документ. Было бы желание. Юридический аспект этого дела подлежит исследованию. Хочу повторить это еще раз: подписывать документы нужно с людьми, которые были бы легитимны. Самое главное — было бы желание. А как оформить — мы найдем, найдем способ», — резюмировал президент России.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин всегда настаивал на том, чтобы первопричины конфликта на Украине были урегулированы. Он выражал уверенность, что цели СВО рано или поздно все равно будут достигнуты.