«Слава Богу, что все закончилось»: Что сказал бы Путин Зеленскому при встрече

Путин хотел бы сказать Зеленскому при встрече: «Слава Богу, что все закончилось» Фото: REUTERS.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме президент России, Владимир Путин признался, что сказал бы Зеленскому после подписания мирного соглашения. По словам главы государства, если мирное урегулирование будет достигнуто - он просто порадуется, что все наконец-то закончилось.

«Слава Богу, что все закончилось», - ответил президент на вопрос о том, что бы он сказал Зеленскому.

Тем не менее, Путин отметил, что для России важно подписывать мирное соглашение с легитимной персоной. Это не капризы, а гарантии для дальнейшей безопасности РФ и сосуществования в регионе. Поэтому очень важно, чтобы на Украине прошли выборы президента в ближайшие два года.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал возможное мирное соглашение с Киевом историческим документом, заключение которого требует решения юридических формальностей.

Напомним, что сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления российского лидера на ПМЭФ-2026.