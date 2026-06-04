«Слухи о моей смерти преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена, говоря об экономике РФ

Путин: экономика России за последние три года выросла на 10% Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума ответил цитатой писателя Марка Твена на вопрос о состоянии экономики России.

"Что касается экономики, как сказал Марк Твен, слухи о моей смерти преувеличены. Так и сейчас. Ну что пророчили? Поражение на поле боя. Прежний президент США говорил, что экономика Россия разорвана в клочья", - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что надо оценивать реальное состояние дел. Экономика ЕС за последние три года выросла на 3%. А экономика России за тот же период - на 10% и продолжает расти, подчеркнул президент.

Как писал сайт KP.RU, также Путин заявил, что Россия досрочно справилась с задачей по снижению уровня бедности, который сейчас составляет 6,7%.