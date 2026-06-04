Путин: РФ досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности, до 6,7%

️Путин: РФ досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности, до 6,7% Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна досрочно справилась с задачей по снижению уровня бедности, который сейчас составляет 6,7%. Изначально планировалось достичь показателя в 7% только к 2030 году, но цель выполнена уже к 2025-му. Об этом российский лидер рассказал на ПМЭФ во время встречи с главами мировых СМИ.

«Благодаря росту реальной заработной платы мы выполняем все обязательства перед гражданами России -— пособия, оплата труда. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности до 7%, к 2025 году досрочно выполнили эту задачу», — указал Путин.

Глава государства напомнил, что экономика России выросла на 10% за последние три года, тогда как рост ВВП Евросоюза составил лишь 3%. В качестве примера Путин привел Германию, чья экономика прибавила меньше процента.

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