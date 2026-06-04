Путин предложил помощь России США и Ирану по урану Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что предложения России по урану известны Вашингтону и Тегерану, но Москва не навязывает услуги.

"Думаю, что да, мы не хотим навязывать услуги, наше предложение известно американской администрации, известно иранским друзьям. Мы вывезли в 2015 году обогащенный уран из Ирана. Дальше американская администрация поддерживала это, и это привело к разрядке ситуации", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что уран есть на территории Исламской республики. В этом случае он становится под контроль МАГАТЭ. И все сообщество становится с этого момента участником ликвидации обогащенного урана. У России есть такие возможности. Но это решение всех сторон, которые стремятся к разрешению кризиса, констатировал Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва настроена помочь Ирану и США решить вопрос с обогащенным ураном.