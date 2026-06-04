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НовостиПолитика4 июня 2026 18:31

«Не просто бред, а сознательная провокация»: Путин о нагнетании страха перед РФ в Европе

Путин назвал провокацией нагнетание страха перед РФ в Европе
Сергей ГАПЧУК
Путин назвал провокацией нагнетании страха перед РФ в Европе

Путин назвал провокацией нагнетании страха перед РФ в Европе

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что нагнетание страха перед Россией в европейских странах является сознательной провокацией.

"Не просто бред, а провокация. Меня удивляет, что часть населения европейских стран верит в это. Но это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно", - подчеркнул глава государства.

Что касается нападения России на Европу - это бред, провокация и дезинформация, отметил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев.

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