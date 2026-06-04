Путин: В Европе стыдливо не замечают перезахоронения нацистов на Украине Фото: REUTERS.

Выступая на полях ПМЭФ-2026, президент России Владимир Путин прокомментировал молчание Евросоюза на тему помпезных перезахоронений нацистов на Украине, а также героизацию коллаборантов и военных преступников киевским режимом. Путин отметил, что почти все в ЕС стыдливо стараются не замечать этот шабаш.

«Послушайте, коллеги, все видели, никто не говорил. Перезахоронение нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали евреев, поляков. Миллион ни в чем неповинных людей. И сейчас на Украине их останки с военными почестями перезахоронили. С салютом. Стараются стыдливо не замечать», - заявил Путин.

Российский лидер отметил, что из всей Европы только Польша хоть как-то, пусть и вяло, отреагировала на это кощунство. Еще была реакция от Израиля, но даже более слабая, хотя украинские нацисты сгубили более миллиона евреев.

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