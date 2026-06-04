Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин назвал сверхсовременный отечественный истребитель Су-57 лучшим в мире. Ни одна другая боевая машина такого класса не способна сравниться с ним ни в одной из характеристик, будь то американские истребители, китайские или любые другие.

«Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Это машина пятого поколения. Я думаю, что лучший самолет на сегодняшний день», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Индия тогда отказалась от разработки. Но Россия прекрасно справилась и самостоятельно, и теперь владеет лучшим истребителем пятого поколения, которому нет равных.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума.

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