Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 июня 2026 18:45

Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире

Путин заявил, что российские истребители превосходят любые другие
Сергей КУДРИН
Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире

Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин назвал сверхсовременный отечественный истребитель Су-57 лучшим в мире. Ни одна другая боевая машина такого класса не способна сравниться с ним ни в одной из характеристик, будь то американские истребители, китайские или любые другие.

«Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Это машина пятого поколения. Я думаю, что лучший самолет на сегодняшний день», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Индия тогда отказалась от разработки. Но Россия прекрасно справилась и самостоятельно, и теперь владеет лучшим истребителем пятого поколения, которому нет равных.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума.

KP.RU следит за развитием событий