Путин: лучше остановить конфликт в целом, а не приостанавливать боевые действия

️Путин: лучше остановить конфликт в целом, а не приостанавливать боевые действия Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что оптимальным вариантом развития событий была бы полная остановка конфликта, а не просто временное прекращение огня. Такое мнение глава государства высказал на Петербургском международном экономическом форуме во время встречи с мировыми СМИ.

«В Запорожской области — километры проезжают. Конечно, хочется это остановить. Лучше не приостанавливать, лучше — остановить конфликт в целом», — уточнил глава государства.

Владимир Путин также разъяснил свою позицию относительно возможного продолжения мирных переговоров. Он отметил, что для переговорного процесса вовсе не требуется предварительная приостановка боевых действий, что подтверждается предыдущим опытом общения с Киевом.

Президент напомнил, что ранее российская и украинская стороны вели переговоры, при этом боевые действия не останавливались, и никакой проблемы в этом он не видит.

Онлайн-трансляция