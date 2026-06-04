Путин: РФ наступает километрами, поэтому Украина просит приостановить конфликт Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин пообщался с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ. Он затронул тему Украины и СВО. Глава государства отметил, что Украина хочет остановки боевых действий, потому что ВС РФ движутся километрами в Запорожской области и на остальных участках.

«В Запорожской области — километры проезжают. Конечно, хочется это (СВО — прим.ред.) остановить. Лучше не останавливать, лучше — остановить конфликт в целом», — заявил президент России в разговоре с главами иностранных СМИ.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России никогда не сомневался — цели и задачи СВО будут достигнуты. При этом Москва всегда выступала за продолжение переговоров.

Напомним, «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию дискуссии Путина с журналистами.