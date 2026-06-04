Путин проводит встречу с президентом Узбекистана в Константиновском дворце Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце.

Отмечается, что Мирзиёев поблагодарил российского лидера за приглашение в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форуме (ПМЭФ).

«Спасибо, Владимир Владимирович, во-первых за приглашение. На самом деле мы с большой командой с удовольствием приехали, уже участвуем во всех секциях форума. Форум — серьезный», - сказал лидер Узбекистана.

Также он подчеркнул, что Узбекистан не планирует останавливаться в совместных проектах с Россией в энергетике.

Кроме того, Мирзиёев заявил о больших намерениях Узбекистана по реализации совместных проектов в культуре и других сферах.

Как ранее писал сайт KP.RU, Путин провел встречу с представителями мировых СМИ на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. На ней были затронуты как темы экономики, так и украинского урегулирования.