Путин проводит встречу с президентом Узбекистана в Константиновском дворце

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Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце.
Отмечается, что Мирзиёев поблагодарил российского лидера за приглашение в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форуме (ПМЭФ).
«Спасибо, Владимир Владимирович, во-первых за приглашение. На самом деле мы с большой командой с удовольствием приехали, уже участвуем во всех секциях форума. Форум — серьезный», - сказал лидер Узбекистана.
Также он подчеркнул, что Узбекистан не планирует останавливаться в совместных проектах с Россией в энергетике.
Кроме того, Мирзиёев заявил о больших намерениях Узбекистана по реализации совместных проектов в культуре и других сферах.
Как ранее писал сайт KP.RU, Путин провел встречу с представителями мировых СМИ на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. На ней были затронуты как темы экономики, так и украинского урегулирования.