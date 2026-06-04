Песков: Путину доложат об открытом письме Зеленского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президенту России Владимиру Путину доложат об открытом письме главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. <...> Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», - сообщил Песков.

Ранее стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. В нем глава киевского режима предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией. Как уверяет Зеленский, для обсуждения завершения боевых действий представителям стран необходимо провести личную встречу.

На тему украинского конфликта Путин ранее высказался в ходе выступления в рамках ПМЭФ. Во время общения с главами крупнейших мировых СМИ президент заявил, что контроль РФ над Донбассом никак не противоречит возможной сделке по Украине.