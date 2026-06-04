Песков: Кремль никогда не идеализировал статус США, для РФ важнее свои интересы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кремль никогда не идеализировал статус Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

«Мы никогда не идеализировали статус Соединенных Штатов в украинском урегулировании. Американское вооружение постоянно поставляется на Украину», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, при всем уважении к добрым услугам Вашингтона, для России важнее национальные интересы собственного государства.

Ранее Песков заявил, что Путину доложат об открытом письме главы киевского режима Владимира Зеленского. В письме украинец предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией.

Ранее сайт KP.RU писал, что Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное Владимиру Путину.