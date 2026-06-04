МО Армении подтвердило привлечение возвращающихся граждан к военным сборам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны Армении подтвердило факт вручения повесток возвращающимся в страну в эти дни гражданам, для участия в 25-дневных военных сборах.

В Telegram-канале военного ведомства отмечается, что военная полиция Армении наделена соответствующими полномочиями по закону. Отмечается, что она осуществляет службу, которая направлена на оказание поддержки военным комиссариатам в процессе регистрации граждан, подлежащих воинской службе, их призыва на обязательную военную службу.

Напомним, 7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. В них участвуют пять кандидатов.

Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук ранее заявил, что Армении следует в ближайшее время провести референдум о членстве в ЕАЭС.