Лавров увидел превращение украинского конфликта в «войну Трампа»

Лавров: слова Рубио говорят о том, что украинский конфликт стал войной Трампа Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины свидетельствует о том, что "война Байдена" стала "войной Трампа". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Рубио выступал в Конгрессе и подчеркнул, что США не могут быть беспристрастными или посредниками в украинском конфликте, так как поддерживают Украину.

"То, что сказал Марко Рубио в конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на ПМЭФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что российская позиция по урегулированию конфликта на Украине по итогам саммита на Аляске осталась той же.