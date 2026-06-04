Путин и Мирзиеев дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства интегрированной АЭС в Узбекистане. Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии начала строительства интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана.

Это событие произошло вечером в четверг 4 июня в Константиновском дворце в Стрельне, президенты использовали видеосвязь, чтобы дать старт началу строительства первого блока атомной электростанции. Президент Узбекистана находится в РФ в качестве гостя Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.

Первая интегрированная АЭС – уникальный флагманский проект РФ и Узбекистана. Впервые АЭС малой и большой мощности будут возведены на одной площадке.

Во время встречи с Владимиром Путиным Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан не планирует останавливаться в совместных проектах с Россией в энергетике и рассказал о планах по реализации совместных проектов в культуре и других сферах.

Напомним, РФ и Узбекистан подписали дорожную карту по сотрудничеству в атомной сфере в марте.