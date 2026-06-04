Трамп хочет, чтобы Путин встретился с Зеленским

Трамп назвал хорошей идеей встречу Путина и Зеленского. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Политик высказался по этому поводу во время общения с представителями прессы в Белом доме.

«Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать», - сказал Трамп.

Накануне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме президент России, Владимир Путин признался, что сказал бы Зеленскому после подписания мирного соглашения. По словам главы государства, если мирное урегулирование будет достигнуто - он просто порадуется, что все наконец-то закончилось. При этом Путин подчеркнул, что с украинской стороны подписывать документы об урегулировании должны легитимные представители.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, в котором выражает желание начать переговоры по достижению мира и предлагает провести личную встречу.

Напомним, по мнению российского лидера, встреча с Зеленским возможна только для подписания мира.