Лавров: Европа не хочет терять контроль над нацистским киевским режимом Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа не намерена терять рычаги влияния на нацистский киевский режим. Об этом министр сообщил «Известиям».

«Не будет Европа поддерживать никакое урегулирование, которое каким-то образом будет выводить из-под ее контроля нацистский режим Зеленского или кто там его может заменить в будущем», — рассказал глава российского МИД.

Как отметил Лавров, Европа стремится «если не полностью контролировать, то серьезно направлять» действия Вашингтона.

В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину с предложением «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин пока не имел возможности ознакомиться с открытым письмом киевского главаря. Песков добавил, что президенту РФ доложат об этом документе.