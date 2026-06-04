Nepszava: Венгрия сняла запрет на выделение €6,6 млрд из фонда ЕС для Украины Фото: REUTERS.

Новое венгерское правительство сняло введенный при Викторе Орбане запрет на использование Европейского фонда мира для военной помощи Киеву. Разблокированные 6,6 млрд евро, как предполагается, потратят на системы ПВО для Украины. Об этом пишет издание Nepszava.

Согласно данным издания, его источники подтвердили отмену последнего вето Венгрии по Украине. Решение об использовании Европейского фонда мира на вооружение для ВСУ уже принято постпредами стран ЕС в Брюсселе. Далее Европейская служба внешних связей подготовит документ, который утвердит Совет ЕС. Напомним, что Венгрия с 2024 года блокировала выделение Украине почти 6,6 млрд евро военной помощи из Европейского фонда мира. Как заявил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, Будапешт одобрил открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.