Умер Алексей Пантелеев, бывший член Совета Федерации

Умер бывший сенатор Алексей Пантелеев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Совете Федерации сообщили о смерти бывшего сенатора Алексея Пантелеева, который с 2009 по 2012 год представлял в палате законодательный орган власти Ненецкого автономного округа.

Алексею Пантелееву было 67 лет. Ранее он занимал руководящие должности в ВС РФ, а также работал министром и вице-губернатором Московской области, пишет ТАСС.

Пантелеев скончался 2 июня. О причинах смерти экс-члена Совфеда не сообщается.

Ранее сообщалось, что умер Алексей Можин, бывший исполнительный директор от России в МВФ, советник Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России. Причиной его смерти стала тяжелая болезнь. Советник главы ЦБ не дожил до 70 лет всего три недели. Можин был одним из наиболее опытных российских представителей в международных финансах.

Также стало известно, что в Петербурге скончался архитектор и реставратор Андрей Гунич. Он посвятил себя спасению памятников старины и десятилетиями работал в институте «Ленпроектреставрация».