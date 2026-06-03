Умер Алексей Можин, советник Эльвиры Набиуллиной

Умер Алексей Можин, бывший исполнительный директор от России в МВФ, советник Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России. Фото: Сергей Величкин/ Владимир Родионов/ ТАСС

Умер Алексей Можин, бывший исполнительный директор от России в МВФ, советник Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России. Об этом 3 июня сообщили в Центральном банке России.

Собеседник ТАСС сообщил, что причиной смерти Алексея Можина стала тяжелая болезнь. Советник главы ЦБ не дожил до 70 лет всего три недели.

Можин был одним из наиболее опытных российских представителей в международных финансах. С 1990-х он трудился в МВФ, а с 1996 по 2024 год являлся исполнительным директором от России. В последние годы работы в фонде он носил статус дуайена совета директоров. После завершения карьеры в МВФ Можин перешел на должность советника Эльвиры Набиуллиной.

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