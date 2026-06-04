В ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины Иващишин

Российские военные при помощи БПЛА уничтожили командира ВСУ. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины капитан Дмитрий Иващишин. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

Сообщается, что для уничтожения украинского офицера российские ВС применили FPV-дрон.

«В районе населенного пункта Кривая Лука уничтожен капитан Иващишин Дмитрий Константинович - командир группы 8-го полка ССО Украины, уроженец города Николаева», - сказано в публикации.

Ранее в Донецкой Народной Республике под Красным Лиманом в ходе стрелкового боя был уничтожен командир диверсионно-разведывательного отряда ВСУ Антон Желтобрюх. Он служил в 8-м полку Сил специальных операций (ССО) Украины и возглавлял одну из диверсионно-разведывательных групп и считался одним из самых подготовленных специалистов.

Накануне сообщалось, что за сутки российские военные уничтожили 1420 украинских боевиков и иностранных наемников, а также закрепились в освобожденном селе Комсомольское и уничтожили более 600 ударных дронов ВСУ самолетного типа.